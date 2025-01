A Lanciano la prima nata del 2025, a Vasto e Chieti gli ultimi nati del 2024

È una femminuccia ed è nata a Lanciano la prima bimba del 2025 in provincia di Chieti, ma il primato in tutta la regione è molto probabile. Si chiama Nicole, ed è venuta alla luce 10 secondi dopo la mezzanotte, per la felicità dei genitori Lucia e Michael. La piccola, alta 50 cm per 3.400 kg di peso, e la sua mamma sono state assistite da Alessandra Ricciardulli, direttore dell’Ostetricia e Ginecologia, e tutta l’équipe che nella foto allegata mostrano con gioia l’orario della nascita che fa conquistare un felice primato all’ospedale “Renzetti”, dove la “questione di genere” è stata pareggiata alle ore 6,21 con la nascita di Federico. Il 2024 si era concluso, invece, alle ore 17.08 del 31 dicembre con l’arrivo di Ginevra, che ha dato un significato speciale al Capodanno di mamma Marika e papà Federico.

All'ospedale di Chieti il nuovo anno è stato segnato dalla nascita di Jodhveer dodici minuti dopo la mezzanotte, mentre l’ultimo nato dal 2024 è stato Ossad, venuto alla luce alle 20.08 del 31 dicembre.

A Vasto non si sono ancora registrate nascite, mentre l’anno passato si è chiuso con l’arrivo della piccola Aurora, un amore di bimba di 3.300 kg, data alla luce da mamma Annetta.