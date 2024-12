L'Usb aderisce allo sciopero generale

per la crisi Stellantis, che coinvolge gli stabilimenti di Atessa, di Termoli e delle aziende degli indotti, con la multinazionale che continua nelle delocalizzazioni e di fatto ha abbandonato il progetto Gigafactory di Termoli mentre ne annuncia analoghi in Spagna;

per la sanità allo sbando dove le varie ASL risultano tra le peggiori per gestione dei servizi, con il proliferare di appalti e subappalti nella sanità e nel settore privato che generano situazioni lavorative e salariali non più accettabili;