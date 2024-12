Donare un sorriso ai bimbi delle famiglie in difficoltà, torna “Il Regalo Sospeso”

Giunto ormai alla sua quarta edizione, anche per questo Natale “Il Regalo Sospeso” donerà un po’ di gioia a bimbi e ragazzi delle famiglie in difficoltà.

Nata da un’idea della Consulta Giovanile del Comune di Ortona e dell’attività commerciale “Emy 2” di Ortona, l’iniziativa solidale offre la possibilità di donare un regalo personalizzato ad ogni bimbo e ragazzo di famiglie in difficoltà economica assistite dalle Parrocchie del territorio ortonese, ai piccoli ospiti della Casa Famiglia “Il Volo del Colibrì” di Castel Frentano e ai figli e nipoti degli ospiti della Comunità “Soggiorno Proposta” di Ortona.

Presso l’attività commerciale “Emy 2”, si potrà acquistare, ad un prezzo agevolato, un regalo personalizzato per uno o più bimbi e ragazzi, conoscendone solo l’età e il sesso per poter agevolare la scelta mirata del dono. Tutti i regali sospesi raccolti saranno consegnati a cura della Consulta Giovanile di Ortona e del personale di “Emy 2” alle realtà beneficiarie, che si occuperanno a loro volta di consegnare nelle mani dei singoli bimbi e ragazzi ciascun dono, per garantire la riservatezza.

L’attività commerciale “Emy 2” dona, in aggiunta, del materiale scolastico ad ogni bambino e ragazzo. La Consulta Giovanile di Ortona, come ogni anno, destina parte del proprio budget per i “regali sospesi” e invita tutta la cittadinanza a donare un sorriso a quei bimbi e ragazzi le quali famiglie faticano ad esaudire anche il desiderio più spontaneo di ricevere un dono per Natale.

C’è tempo fino a lunedì 23 dicembre per partecipare all’iniziativa solidale ed esprimere vicinanza a molte famiglie bisognose, rallegrando anche quest’anno il Natale dei loro bimbi e ragazzi!