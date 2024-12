Vincenzo Menna confermato ai vertici di Anci-Città dei Motori

Vincenzo Menna è stato rieletto, dall’Assemblea dei 31 Comuni presenti, consigliere nazionale dell’Associazione.

Luigi Zironi, Sindaco di Maranello, confermato presidente.

Leone vice presidente. Imeri (Treviglio) e Mestichelli (Rieti) new entry in Consiglio, riconfermati Gargano (Castelfranco E.) e Penazzi (Imola).

Questo l’esito dell’Assemblea dei soci della Rete per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025-2027 che si è tenuta in videoconferenza.

Atessa resta così nel parterre di spicco delle Città dei motori al fianco di Maranello, Imola e delle più importanti città a vocazione motoristica.