Dopo 32 anni Pierluigi Galassi lascia la Asl Lanciano Vasto Chieti: una vita dedicata alla gestione degli acquisti

Dopo 32 anni di carriera, va in pensione Pierluigi Galassi, direttore dell'Unità operativa complessa Acquisizione beni e servizi della Asl Lanciano Vasto Chieti.



Entrato in servizio nel 1992, Galassi ha ricoperto un ruolo cruciale nell'amministrazione dell'azienda, occupandosi della gestione degli acquisti e delle forniture necessarie per garantire l'operatività delle strutture sanitarie. La sua esperienza e competenza sono state fondamentali per ottimizzare i processi e assicurare la massima trasparenza nelle procedure di gara.



Grazie alla sua attività, negli ultimi anni il cosiddetto “Provveditorato” ha contribuito a dotare la Asl di attrezzature all'avanguardia e di prodotti di alta qualità, migliorando così le prestazioni sanitarie offerte ai cittadini.



Galassi è stato un punto di riferimento per l'azienda, un professionista serio e competente. La sua capacità di gestire con efficacia progetti complessi e di instaurare rapporti di collaborazione con i fornitori è stata fondamentale in un settore così articolato come la sanità. I colleghi del Provveditorato lo ricordano come un punto di riferimento, sempre disponibile a fornire supporto e soluzioni.



«Sono stati anni intensi - ha commentato Galassi -. Ringrazio la Asl e le direzioni che si sono avvicendate per avermi dato l'opportunità di contribuire alla crescita dell'azienda. Ringrazio i miei colleghi, ai quali auguro di continuare a lavorare con lo stesso impegno e dedizione che hanno sempre mostrato».



La direzione generale e tutta l'azienda ringraziano Pierluigi Galassi per il suo prezioso contributo e gli augurano un sereno futuro.