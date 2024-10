Libri di testo: trasferiti ai comuni 4 milioni per rimborso alle famiglie

Ammontano a circa 4 milioni di euro le risorse che la Regione Abruzzo ha trasferito ai Comuni abruzzesi per il rimborso dei libri di testo, totale o parziale, alle famiglie per l’anno scolastico 2024/2025. Lo rende noto l’assessore all’Istruzione, Roberto Santangelo, dopo che gli uffici regionali con un apposito provvedimento hanno disposto il trasferimento dei fondi ai comuni abruzzesi.

“Nel giro di qualche giorno dopo gli adempimenti della Ragioneria regionale – spiega l’assessore Santangelo – i soldi saranno a disposizione dei singoli comuni, secondo il riparto che ha approvato la Giunta regionale, che potranno disporre la liquidazione in favore delle famiglie. Si tratta di una misura particolarmente attese dalle famiglie che hanno affrontato all’inizio dell’anno scolastico una spesa rilevante per garantire i libri di testo ai propri figli. Quest’anno, poi, la dotazione riservata all’Abruzzo è più alta rispetto ai precedenti, sia per l’incremento che si è registrato nel costo dei libri di testo sia per l’incremento del numero di studenti beneficiari”.

I destinatari del contributo sono stati individuati dai comuni secondo il criterio principale del reddito ISEE. Secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale, alle famiglie i cui figli frequentano la scuola secondaria di primo grado è riconosciuto un rimborso massimo di 235,06, mentre per quelle i cui figli frequentano la scuola secondaria un rimborso di 171,34 euro. Nello specifico, la dotazione finanziaria complessiva di circa 4 milioni di euro è stata così divisa: circa 3 milioni di euro per gli studenti delle scuole medie e gli studenti del 1° e 2° anno delle scuole superiori; circa 1 milione di euro per i restanti studenti delle scuole medie superiori.