Ritardi nell'installazione dei pannelli antirumore sull'A14

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha nuovamente richiamato l'attenzione della Società Autostrade per l'Italia e del Ministero delle Infrastrutture sulla necessità non più rinviabile di installare pannelli fonoassorbenti nel tratto dell'A14 che attraversa il territorio comunale di Fossacesia. Nonostante le numerose sollecitazioni dell'Amministrazione Comunale, risalenti già al 2015, e le promesse ricevute, ad oggi non si è ancora dato seguito agli impegni presi.

"Da troppo tempo attendiamo interventi concreti per ridurre l'inquinamento acustico che grava pesantemente sulle abitazioni situate a ridosso dell'autostrada", ha dichiarato il Sindaco Di Giuseppantonio. "L'autostrada ha diviso in due il nostro territorio e molte abitazioni si trovano direttamente esposte ai rumori del traffico. È inaccettabile che, nonostante le promesse, i lavori siano ancora fermi".

Di Giuseppantonio ha ricordato come già nel 2018 la Società Autostrade avesse avviato le verifiche per la redazione del progetto di risanamento acustico, con l'obiettivo di appaltare i lavori entro tempi ragionevoli. Tuttavia, a causa della posizione di Fossacesia nelle graduatorie nazionali e regionali per interventi di questo tipo (288° a livello nazionale e 13° a livello regionale), i tempi si sono allungati notevolmente. Il Sindaco ha evidenziato come i cittadini continuino a soffrire disagi quotidiani a causa dell'inquinamento acustico e ha ribadito che è necessario onorare gli impegni presi al più presto.

"È arrivato il momento di inserire la realizzazione delle opere nel tratto autostradale, che attraversa il territorio di Fossacesia, nel programma 2025 della Società Autostrade per l'Italia", ha concluso il Sindaco Di Giuseppantonio, che ha formalmente inviato una nuova richiesta alle autorità competenti affinché si acceleri il processo e si garantisca una migliore qualità della vita per i residenti.