"Camminata tra gli Olivi", appuntamenti a Casoli e a Fossacesia

Domenica 27 ottobre l’Abruzzo è protagonista dell’ottava edizione della Camminata tra gli Olivi, evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e realizzato in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), FIF (Federazione Italiana Fegato Onlus), UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – che si terrà in 150 Comuni italiani.

La Camminata si svolgerà in 6 città abruzzesi – Casoli (CH), Città Sant’Angelo (PE), Controguerra (TE), Fossacesia (CH), Moscufo (PE) e Sant’Omero (TE) – con percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, esperienze di raccolta delle olive e tanto altro ancora. Itinerari disponibili su: https://www.camminatatragliolivi.it/regione/abruzzo/

Il tema. La Camminata tra gli Olivi 2024 è dedicata al tema dell’abbandono dell’olivicoltura. Per accendere i riflettori su questo dilagante fenomeno che colpisce tutto il territorio nazionale, nella ricorrenza del 30° anniversario dalla sua fondazione, l’Associazione Città dell’Olio si è fatta promotrice di una proposta di legge nazionale per il contrasto dell’abbandono. La Camminata tra gli Olivi 2024 sarà l’occasione per coinvolgere la cittadinanza in una vera e propria battaglia morale, una mobilitazione dal basso che vedrà migliaia di persone diventare testimonial della campagna social “Salvare un oliveto salva la vita”. Chi parteciperà alla Camminata tra gli olivi della propria città, infatti, potrà farsi fotografare dietro lo striscione posto alla testa della Camminata Insieme, ci si potrà mettere in cammino per mostrare il proprio sostegno alla proposta di legge delle Città dell’Olio e contribuire con un piccolo ma fondamentale gesto alla richiesta di un intervento efficace e rapido da parte del Governo per salvare i nostri olivi.