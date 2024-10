AttualitÃ  del diabete ad oltre 100 anni dalla scoperta dell'insulina

Sabato 19 ottobre alle ore 17.00, presso il Centro Polifunzionale "Paolo Pepe" di Pollutri, è in programma un interessante convegno sul diabete.

"Attualità in tema di diabete a oltre 100 anni dalla scoperta dell'insulina", così è intitolato il convegno, che avrà come relatore il prof. Ercole D'Ugo, endocrinologo presso l'Università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara, noto in tutto il territorio vastese per la sua attività professionale.

L'incontro è organizzato dall'Anteas del Vastese, con il patrocinio del Comune di Pollutri.