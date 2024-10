Protezione Civile, conclusa l’esercitazione Eservol

Si è conclusa con esito positivo l’esercitazione nazionale di protezione civile ESERVOL 2024, organizzata dalla Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band (FIR-CB) in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. La simulazione, svoltasi a San Giovanni Rotondo, ha visto la partecipazione di 150 volontari provenienti da diverse regioni d’Italia, tra cui Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e i volontari Abruzzesi: Laura Trivelino, Ilenia Di Giulio, Patrizia Palumbo, Anna Lucia Ranieri, Nicola Cericola e Enzo Dossi Nel corso delle giornate, i volontari hanno affrontato simulazioni di scenari critici, tra cui eventi sismici, operazioni di evacuazione di civili, supporto in caso di disastri aerei e gestione di incendi “Siamo estremamente soddisfatti del risultato di ESERVOL 2024, che ha evidenziato l’elevato livello di preparazione dei nostri volontari e la capacità di lavorare in stretta cooperazione a livello nazionale”, hanno dichiarato Patrizio Losi, presidente della FIR-CB, e Saverio Olivi, capo campo. “Abbiamo dimostrato che, di fronte a sfide complesse, la cooperazione e il coordinamento sono i nostri punti di forza più importanti”.

A chiusura dell’esercitazione, si è proceduto con lo smontaggio delle attrezzature e la consegna degli attestati di partecipazione ai volontari, È stata inoltre presentata la nuova versione del sito web della federazione (www.fircb.org), mentre già si avvia una fase di analisi per individuare ulteriori margini di miglioramento per le prossime operazioni.

Con questa esercitazione, San Giovanni Rotondo è diventata per qualche giorno il fulcro di un importante test di protezione civile, che ha confermato il valore della formazione continua e della collaborazione tra diverse realtà del volontariato a livello nazionale. Enzo Dossi