'Basta guerra', catena umana in solidarietà alle popolazioni civili colpite

Quasi 300 persone hanno manifestato stamane a Pescara per una richiesta di pace lanciata dal Ponte del Mare dove si è snodata una Catena Umana con l'appello 'Fermatevi! Giù le mani dalla Palestina e dal Libano - Basta Guerra, Cessate il Fuoco'. Vestiti di nero, con le mani colorate di rosso, simbolo del lutto per le vittime innocenti della guerra in Palestina e Libano, i promotori della manifestazione.

C'era il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, insieme alla Cgil, a oltre 40 associazioni e organizzazioni del territorio e all'artista Jorg Grünert dell'associazione Deposito Dei Segni. Dopo circa 45 minuti trascorsi sul Ponte del mare la 'catena' è stata protagonista di un fuori programma sulla spiaggia dove i manifestanti, alcuni con bambini e cani al seguito, hanno sfilato in silenzio continuando a sventolare bandiere della Palestina e del Libano.