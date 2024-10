Addio al prof. Lucio Russi, personalitÃ  di spicco a Lanciano

All'età di 84 anni è venuto a mancare il Prof. Lucio Russi, personalità di spicco a Lanciano, impegnato nei settori dell'istruzione, della politica, del giornalismo e dell'associazionismo.

Esponente del Partito Socialista, ha ricoperto incarichi in ambito amministrativo cittadino di assessore e vice sindaco tra il 1980 e i primi anni 90. Da docente ha insegnato in diverse scuole, della città e del territorio.

In ambito giornalistico è stato ideatore e conduttore di diverse trasmissioni televisive, in prima linea per questioni molto sentite, e direttore editoriale del quotidiano Abruzzo Oggi.

Per sua espressa volontà non si terranno i funerali. Sarà possibile rendergli l'ultimo saluto nella Casa Religiosa Antoniano dalle ore 17 di mercoledì 2 ottobre.