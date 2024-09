Â«Stellantis, fondamentale in un momento cruciale senso di responsabilitÃ  per fornire risposte concreteÂ»

Si sono riunite presso la sala polivalente del comune di Atessa le segreterie di FIM, FIOM e UILM, insieme alla RSA di Stellantis Atessa, esprimendo la volontà di intraprendere un percorso condiviso a tutela del territorio che sta vivendo una crisi industriale importante legata alla produzione del Ducato.

Durante l'incontro, è stata condotta un'analisi approfondita della situazione economica e occupazionale di Stellantis Atessa e dell'indotto, riconoscendo l'importante contributo e la professionalità dimostrata dalle Lavoratrici e dai Lavoratori negli ultimi anni.

Pur essendo consapevoli che la situazione internazionale non è nostra alleata, riteniamo fondamentale, in questo momento cruciale, fare appello al senso di responsabilità per fornire risposte concrete, anche formulando proposte alle istituzioni che mirino a migliorare le infrastrutture per rendere attrattivo il territorio salvaguardando i posti di lavoro.

Il prossimo passo sarà la redazione di un documento di FIM FIOM e UILM.

Questo documento sarà presentato inizialmente all'attivo dei delegati sindacali FIM FIOM e UILM e darà il via a una serie di richieste di incontri e di percorsi con il coinvolgimento delle segreterie nazionali e CGIL-CISL e UIL Abruzzo.

L'obiettivo è quello di trovare soluzioni condivise per salvaguardare l'occupazione e il tessuto economico del territorio.





FIM FIOM UILM (Nanni-Fegatelli-Manzi)

RSA FIM FIOM UILM Atessa Plant di Stellantis Europe S.p.A

foto di repertorio: incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con sindacati e proprietà nei mesi scorsi