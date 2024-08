Bando per assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Dal 22.08.2024 è possibile presentare domanda al fine di partecipare al BANDO DI CONCORSO, ANNO 2024, PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, utilizzando la modulistica appositamente predisposta. I moduli per la presentazione della domanda in forma cartacea sono disponibili presso l’Ufficio U.R.P., ubicato in piazza Plebiscito n. 59 – piano 1°- (tel. 0872-707226) nelle ore di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30, oppure sul sito web del comune all’indirizzo: www.comune.lanciano.chieti.it.

Le domande di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte vanno presentate in una delle seguenti modalità:

direttamente all’Ufficio U.R.P. del Comune di Lanciano;

spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta ordinaria al Comune di Lanciano – Funzione Edilizia Residenziale Pubblica, piazza Plebiscito, 59 – 66034 Lanciano;

in formato pdf inviata tramite posta elettronica certificata – PEC al seguente indirizzo: comune.lanciano.chieti@legalmail.it;

modulo on line con accesso tramite SPID/CIE – utilizzabile al seguente link: https://lanciano.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_ALLOGGI_2024;

I termini di presentazione delle domande, a pena di esclusione sono:

per i cittadini residenti nel Comune di Lanciano o per coloro che svolgono una attività lavorativa esclusiva o principale nello stesso Comune, il termine di presentazione delle domande è stabilito in gg. 60 dalla data di pubblicazione del presente bando ovvero entro il 21.10.2024 ;

per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 60 gg., ovvero entro il 20.12.2024 per i residenti nell’area europea;

per i residenti nei Paesi extra europei il termine per la consegna delle domande è prorogato di 90 gg., di conseguenza determinato entro il 19.01.2025.

Per informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica sito in Via Dei Frentani, n. 27, piano 1, aperto al pubblico da lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – Tel. 0872/707327-707625 – e-mail: ufficiocasa@lanciano.eu

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA CASA IL SINDACO

Prof.ssa Graziella DI CAMPLI Avv. Filippo PAOLINI