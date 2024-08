Un mosaico per i caduti sul lavoro

Tornareccio dedica un mosaico ai caduti sul lavoro. L'iniziativa, promossa dalla delegazione territoriale di Chieti dell'Anmil (Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), dal Comune di Tornareccio e dall'associazione Amici del Mosaico Artistico, si terrà domenica 1 settembre alle ore 18.00. Il paese, duramente colpito negli ultimi anni dalla perdita di giovani vite sul posto di lavoro, vuole ricordare chi ha perso la vita troppo presto ed esprimere vicinanza alle famiglie coinvolte.

Il mosaico che sarà inaugurato domenica è "Diffondere bellezza" di Gioxe De Micheli, realizzato a partire da un bozzetto in concorso nell'edizione 2023 di Un Mosaico per Tornareccio. L'opera, che sarà posizionata in piazza Fontana, è stata sponsorizzata da EVS elettroforniture s.r.l., che ha voluto dedicare il mosaico a Mattia Finocchio, scomparso prematuramente un anno fa a causa di un incidente sul posto di lavoro.

"Dopo la collocazione delle due opere di Sergio Ceccotti e Gabi Minedi, realizzati dai bozzetti vincitori del concorso del 2023, - spiega Elsa Betti, presidente dell'A.M.A. - abbiamo deciso di riservare un momento di riflessione all'inaugurazione dell'ultimo mosaico di quest'anno, con una dedica speciale a Mattia e a tutti coloro che ci hanno lasciato troppo presto. Affinché le loro tracce su questa terra siano ricordate come tracce di bellezza".

La scelta dell'opera, realizzata dal Gruppo mosaicisti di Marco Santi di Ravenna, è stata proposta da Antonio D'Onofrio, consigliere provinciale Anmil di Chieti, per dare onore ai caduti sul lavoro, con un mosaico dedicato alla bellezza della vita. Diffondere bellezza anche quando sembra non esserci più la speranza e invitare alla consapevolezza è l'intento dei promotori dell'iniziativa.

L'autore del bozzetto, Gioxe De Micheli, è un'artista milanese del quale hanno scritto critici e poeti, da Raffaele De Grada, Giovanni Testori, Dino Buzzati, Luigi Carluccio, Raffaele Carrieri e Rossana Bossaglia, a Giorgio Seveso, Giovanni Raboni, Elena Pontiggia, Vivian Lamarque, Gianfranco Bruno, Chiara Gatti, Francesca Pensa. Tra le opere di De Micheli spiccano il grande trittico per il Palazzo di Giustizia di Milano, un grande murale per la Fondazione Pinocchio a Collodi e il Polittico della Maternità nella chiesa romanica di San Biagio a Camaiore (Lu).

Dopo l'inaugurazione e la benedizione del mosaico in piazza Fontana, una Santa Messa sarà celebrata alle 19:00 nel santuario della Madonna del Carmine.