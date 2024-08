«ZES, bene aumento dotazione finanziaria per sostenere le imprese»

Il Presidente di Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Silvano Pagliuca ha espresso soddisfazione per l'annuncio del governo che ha previsto un aumento del finanziamento per il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica. Ha sottolineato che l'incremento delle risorse finanziarie, insieme alla flessibilità nell'uso di una parte dei fondi di coesione nei programmi regionali, segue le indicazioni precedentemente fornite dal Sistema Confindustria.



Pagliuca ha sottolineato: “E’ fondamentale avere dettagli definitivi sul provvedimento, poiché ciò contribuirà a facilitare le decisioni di investimento per le aziende abruzzesi. Come Confindustria abbiamo condotto un’azione sinergica con imprese e istituzioni per rendere la ZES unica più rispondente alle esigenze di rapidità del sistema produttivo. Vogliamo che sia uno strumento a sostegno dello sviluppo di impresa e dell’aumento dell’occupazione. Su queste pesanti responsabilità, per le quali ci battiamo ogni giorno, le imprese sono in prima linea con i loro piani di investimento, ma per essere realizzabili avevamo chiesto anche dotazioni finanziarie idonee. Questa risposta del governo che mette a disposizione maggiori risorse finanziarie ci pare quindi nella giusta direzione”.