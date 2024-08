Legambiente, in corso i campi di volontariato

Fino al 19 agosto volontari provenienti da tutta l’Italia al lavoro per il recupero la valorizzazione delle architetture spontanee in pietra a secco e dei sentieri che erano parte delle antiche vie tratturali, opere murarie e infrastrutture legate alla storia millenaria degli agricoltori e dei pastori sulle montagne Da oltre 30 anni sono migliaia le persone che rispondono all’appello di Legambiente per contribuire a progettI di tutela e valorizzazione del territorio.

I progetti di Legambiente sono rivolti a chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza fuori dal comune, magari con la voglia di arricchire il proprio bagaglio di esperienze, cambiare stile di vita e renderlo compatibile con la cura del nostro pianeta. Legambiente propone campi in Italia e all'estero; in Italia sono organizzati dai circoli di Legambiente presenti su tutto il territorio nazionale e vi partecipano solo volontari italiani o che parlano italiano, mentre all’estero sono organizzati dalle associazioni straniere che fanno parte, insieme a Legambiente, di uno dei più grandi network internazionali di volontariato, l’Alliance of European Voluntary Service Organisation e accolgono volontari da tutto il mondo. Le attività di pulizia e ripristino dei sentieri si inseriscono in un progetto più ampio di valorizzazione e tutela delle emergenze naturalistiche, storiche ed antropologiche del territorio che Legambiente e i comuni che fanno parte dell’area SIC/ZSC di Monte Pallano e Lecceta d’Isca d’Archi stanno portando avanti in maniera sinergica.

Gli obiettivi sono migliorare la fruizione turistica attiva e sostenibile dell’area e tutelare la biodiversità di questi meravigliosi luoghi, contribuendo così alla crescita sociale ed economica. Le attività rientrano nel progetto "Custodi di bellezza, natura e benessere su monte Pallano", finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla regione Abruzzo, nell’ambito del sostegno alle iniziative e progetti di rilevanza regionale e promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore e D.M. 141/2022 Risorse ADP 2022 – 2024, promosso dal Circolo Legambiente Geo APS (capofila ), Circolo Legambiente Green Lake APS, Il Melograno APS con il sostegno dei comuni di Atessa, Archi, Bomba, Colledimezzo, Tornareccio.

Legambiente propone progetti ed azioni per migliorare la fruizione turistica attiva e sostenibile del territorio, per tutelare la biodiversità di questi meravigliosi luoghi e per valorizzare le emergenze storiche e archeologiche di Monte Pallano, nella convinzione che rappresentino la carta vincente per creare nuove forme di occupazione durevoli e per costruire uno sviluppo economico solido e ambientalmente compatibile sul nostro territorio. I volontari saranno parte attiva delle iniziative dei circoli Legambiente sul territorio: a Bomba collaboreranno fattivamente a “Torniamo a Bomba” l’11 agosto e ad Atessa a “Corti Antiche” il 16 agosto. Partiranno a breve anche i campi di volontariato internazionale di Tornareccio (dal 20 al 30 agosto) e Archi (dal 2 al 13 settembre).