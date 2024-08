Dolore e commozione per la morte dellâ€™ex calciatore Valerio Fasoli

"Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Valerio Fasoli, vittima di un grave incidente stradale qui a Fossacesia, che è deceduto ieri sera nel reparto Rianimazione dell'ospedale di Pescara. Abbiamo sperato tutti che c'è la facesse e la notizia della sua morte mi addolora molto perché lo conoscevo bene. Con Valerio, avevo parlato poco più di un mese fa. Ogni volta che ci incontravamo era sempre un momento divertente, allegro e mi confermava il suo attaccamento a Fossacesia, che aveva scelto per sposarsi, e per il nostro mare, che amava profondamente. Mi mancherà molto quella sua carica di umanità nella quale era bello farsi trasportare".

Sono le parole pronunciate dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, alla notizia della morte di Valerio Fasoli. Di Giuseppantonio è stato tra i primi a recarsi sul luogo dell'incidente, il 21 luglio scorso, all'altezza dell'incrocio tra via Lanciano e via delle Croci, a Fossacesia.

Con profonda tristezza e commozione, il Lanciano FC si unisce al dolore del popolo rossonero per la scomparsa di Valerio Fasoli, indimenticato e amato calciatore del Lanciano nell'allora IV serie. La sua passione, il suo impegno e la sua dedizione per i nostri colori rimarranno per sempre nei nostri cuori. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Valerio e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Ciao Valerio, per te ci sarà sempre un posto nel nostro caro vecchio cuore rossonero.

Il Presidente Alberto Carlini