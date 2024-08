Morta a 93 anni Delia Catitti, icona della lotta per i diritti e la libertÃ  delle donne

È morta a 93 anni Delia Catitti, icona della lotta per i diritti e la libertà delle donne, nonché vero e proprio simbolo dell'ospedale di Pescara. Un esempio per tutti di umanità e professionalità. *La Signora Catitti*, come la chiamavano tutti, è stata un'istituzione nel reparto di ginecologia tra gli anni '70 e '90. Le partorienti di quel periodo non possono dimenticarla: la sua voce squillante e gioiosa, i modi garbati e umani, e il lavoro svolto con grande amore, passione e professionalità. Sempre pronta con una parola di conforto, sostegno e incoraggiamento per tutti, la "Signora Catitti" ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chiunque l'abbia incontrata.

Pur essendo una semplice ausiliaria, è stata amata, stimata, rispettata e apprezzata da primari, medici, colleghi, suore e, soprattutto, dai familiari delle future mamme. La sua disponibilità e l’amore che metteva nel suo lavoro erano evidenti durante tutta la durata del suo turno e, spesso, anche oltre. Donna particolarmente eclettica, Delia Catitti era un'artista versatile in qualsiasi disciplina si applicasse. Come dimenticare i suoi presepi giganteschi per il concorso "Il più bel presepe di famiglia", in cui, puntualmente, ogni anno si classificava al primo posto.

È stata anche una valente ballerina, ricevendo numerosi riconoscimenti. Non si può trascurare di menzionare la sua esperienza a Miss Italia negli anni '50, dove fu tra le prime abruzzesi a partecipare, ottenendo un piazzamento onorevole. Donna libera, moderna e coraggiosa, ha pagato un prezzo altissimo per la sua indipendenza. Abbandonata dal marito con due figli in tenera età, grazie alla sua determinazione e tenacia ha combattuto per la propria dignità.

Per non subire più violenze su di sé e, soprattutto, sui figli, si è battuta per il riconoscimento del divorzio, diventando una delle prime donne di Pescara a ottenerlo. Con la scomparsa di Delia Catitti si chiude una delle pagine più tenere e romantiche della Pescara di un tempo. Ai figli Lucia e Rodolfo, ai nipoti e ai parenti tutti, vanno le condoglianze più sincere.