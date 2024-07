Hydro Building Systems, Â«Avevamo chiesto investimenti e ora stanno arrivandoÂ»

Nei giorni scorsi, nella sede della Hydro Building Systems di Atessa, si è tenuto un incontro con le OOSS e le istituzioni. Dopo l'articolo de "il Sole 24 ore" dello scorso maggio, oggi ufficialmente ci è stato presentato il piano d'investimenti che riguardano il sito di Atessa. La Hydro Building Systems Atessa occupa circa 190 persone fra lavoratori diretti e in somministrazione, produce e lavora alluminio per il settore dell'edilizia e nello specifico per la produzione di porte, finestre e facciate. L' azienda negli ultimi anni ha vissuto fra alti e bassi legati alle richieste di mercato, grazie alla professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori occupati è sempre stata una fabbrica ad alto valore aggiunto.

Nei mesi passati avevamo chiesto investimenti e ora stanno arrivando, investimenti tesi ad abbracciare l'economia del ricircolo con la produzione di billette di alluminio riciclato conosciute come circal 75 per via dell'obbligo di avere minimo il 75% di alluminio proveniente da recupero. Questa notizia ora è realtà, ci vorranno almeno due anni per la realizzazione dell'investimento notevole che vedrà l'arrivo di un nuovo forno per la fonderia. Un' investimento importante che per la sua realizzazione farà lavorare anche aziende del territorio, che ci rassicura sul mantenimento dei livelli occupazionali e che salda maggiormente la presenta della Hydro nel nostro territorio ancora per tanti anni. La Hydro è l' unica azienda del gruppo che sarà impegnata nella produzione di questo prodotto. Siamo sicuri che la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori della Hydro porterà ad una riuscita positiva e che in futuro la loro esperienza attirerà altri investimenti

Andrea De Lutis Segretario Provinciale FIOM

Antonio Marchesani RSU FIOM