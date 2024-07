In Abruzzo 2.974 incidenti stradali nel 2023, 72 i morti

In Abruzzo, nel 2023, si sono verificati 2.974 incidenti stradali, con 4.155 feriti e 72 morti. I decessi sono in crescita del 22% rispetto ai 59 del 2022, ma sono in calo del 7,7% rispetto ai 76 del 2019.

Il tasso di mortalità lo scorso anno è stato del 5,7 (4,6 nel 2022), superiore alla media nazionale pari a 5,2. E' quanto emerge dai dati Aci-Istat.

Del totale degli incidenti, 2.146 hanno riguardato veicoli in marcia: 1.060 gli scontri frontali-laterali, 509 i tamponamenti, 294 gli scontri laterali, 173 i frontali, 110 quelli con veicoli in fermata o arresto. Gli altri 828 incidenti riguardano veicoli isolati e in 303 casi si è trattato di investimenti di pedone.

Sul totale degli incidenti, quelli mortali sono stati 67, per un totale di 72 decessi e 48 feriti. Otto i pedoni morti.

A livello nazionale, nel 2023, sono 3.039 i morti in incidenti stradali (-3,8% rispetto all'anno precedente), 224.634 i feriti (+0,5%) e 166.525 gli incidenti stradali (+0,4%). I valori sono in lieve aumento rispetto al 2022 per incidenti e feriti, ma in diminuzione per le vittime.

(Ansa Abruzzo)