Oggi Ã¨ la Giornata Mondiale Prevenzione Annegamenti

Fossacesia partecipa alla Giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti, la "World Drowning Prevention Day", promossa dalla FEE per la Bandiera Blu e istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nell'aprile 2021. La Risoluzione dell'ONU stabilisce la prevenzione degli annegamenti come un'importante questione internazionale, riconosciuta da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite e delinea un quadro di azioni che ogni Paese dovrebbe intraprendere per prevenire gli annegamenti.

Per l'occasione, l'Amministrazione Comunale di Fossacesia, che quest'anno ha ricevuto la 23^ Bandiere Blu consecutiva, ha risposto favorevolmente all'invito della FEE che assegna l'importante vessillo, organizzando una manifestazione nella piazzetta antistante la Spiaggia per Tutti, alla quale parteciperanno una rappresentanza della Guardia Costiera Capitaneria di Porto di Ortona, dei carabinieri della Stazione di Fossacesia, della Polizia Locale; la Croce Rossa, delegazione di Lanciano; la Cooperativa Praticabile; il Lifeguard, Consorzio Salvamento del Mare di Pescara, che anche quest'anno vigilerà su alcuni tratti di costa. L'evento inizierà con una prova di salvamento in mare da parte del Lifeguard e successivamente si svolgerà una lezione con le tecniche di soccorso da prestare a terra tenuto dalla Croce Rossa.

"Lo scopo di questa giornata – ha sottolineato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - è quello di ricordare l'impatto dell'annegamento e di offrire a bambini e adulti soluzioni pratiche per aiutarli a stare al sicuro in acqua, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come Amministrazione Comunale ,con i titolari delle concessioni balneari, siamo impegnati ad assicurare un servizio di vigilanza e di soccorso sulle nostre spiagge".