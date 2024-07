Scomparsa Philippe Pomone, nuovo appello dellâ€™associazione Penelope

Sono ormai due mesi che non si hanno più notizie di Philippe Pomone, sessantasettenne francese che si trovava ad Atessa. Dieci giorni fa l’associazione Penelope, fondata dalla famiglia Claps e presieduta in Abruzzo da Alessia Natali, ha lanciato un appello per le ricerche del cittadino francese.

«Le ricerche per Philippe sono ancora in corso e in ogni modo stiamo cercando di aiutare i figli che dal Canada e la Francia, hanno raggiunto l'Italia – ha sottolineato in questi giorni Alessia Natali - serve l'aiuto di tutti voi, Philippe potrebbe essere anche fuori regione».

«Il mio personale appello è rivolto a tutti coloro che lo conoscevano e che hanno avuto contatti con lui da gennaio a maggio – la richiesta d’aiuto della presidente di Penelope Abruzzo - ogni piccolo dettaglio può essere utile».

Il 31 maggio Pomone ha raggiunto Pescara in taxi, da quel momento si sono perse le sue tracce. «Non sappiamo se ha con se i documenti e i cellulari risultano spenti – riporta l’associazione in un nuovo appello lanciato in questi giorni – se qualcuno ricorda di averlo visto o lo conosce e può darci informazioni ci contatti anche in forma anonima a Pronto Penelope 3475922521».