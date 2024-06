"Noi, l'ambiente e l'orso" per celebrare la memoria di mamma Amarena

Il prossimo 18 agosto il comune di Villalago ospiterà l'evento "Noi, l'ambiente e l'orso", dedicato alla memoria di mamma orsa Amarena. La giornata sarà focalizzata sulla sensibilizzazione ambientale e sulla protezione dell'orso bruno marsicano, specie simbolo dell'area. La manifestazione si articolerà in due fasi principali: la mattina, a partire dalle 10 presso il Lago Pio a Villalago, si terranno attività dedicate ai più giovani. I bambini potranno partecipare a giochi all'aperto e ascoltare la lettura del libro "Mamma Orsa", pubblicato da Lupi Editore.

Saranno inoltre distribuiti premi e gadget. Per gli appassionati di fotografia sarà allestito un angolo dove il fotografo Eugenio Salvatore di Pescara scatterà foto ricordo con una rappresentazione dell'orso. Nel pomeriggio, alle ore 16 presso il Lago di San Domenico, si svolgerà una tavola rotonda con esperti del settore, tra cui il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, Luciano Sammarone, e Filomena Ricci, direttrice dell'Oasi Wwf Gole del Sagittario. I relatori discuteranno le modalità di interazione con gli orsi, le loro abitudini alimentari e il rapporto tra uomo e ambiente.

L'evento è stato ideato da Eugenia Salvatore, attivista e candidata alle comunali di Pescara per il M5S, in collaborazione con le sezioni locali del Movimento a Sulmona, in Valle Peligna e a Pescara. La giornata vedrà un'intensa collaborazione tra Pescara e Sulmona, mirata a promuovere comportamenti rispettosi dell'ambiente e della fauna locale. Tra i partecipanti figurano importanti esponenti regionali pentastellati, inclusi Erika Alessandrini, consigliera regionale, Paolo Sola, capogruppo al consiglio comunale di Pescara, e Jacopo Lupi, responsabile territoriale per Sulmona-Valle Peligna.

Attilio D'Andrea, coordinatore provinciale, e Patrizio Pacella, responsabile progetti per Sulmona-Valle Peligna, saranno anch'essi presenti, insieme a numerosi attivisti del Movimento. Questo evento vuole rappresentare un'occasione per rafforzare i legami comunitari e sottolineare, al contempo, l'importanza dell'impegno civico nella tutela dell'ambiente.