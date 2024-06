“Io non Rischio”, Open Day della Protezione Civile

Ieri dalle ore 9 e 30 presso la sede della Scuola Civica Musicale, sito in Piazza San Rocco, a Sambuceto (frazione di San Giovanni Teatino), si è tenuto l’Open Day organizzata dal Dipartimento della Protezione civile Regione Abruzzo.

Relatori lo staff della regione Abruzzo Daniela Pasquali e Roberta Laurenzi del Progetto nazionale “Io non Rischio” con la collaborazione dei formatori Vincenzino De Berardinis, Frisa Fabiola, Valentina Battistelli, Monia Caldaro, Mara Ferragalli, Teresa Di Viesti e Morena Ciavola. Ad inizio evento c’è stato il saluto del Sindaco Giorgio Di Clemente, dell’assessore Paolo Cacciagrano e del Comandante dei vigili urbani Corrado Tomei.

C’è stata una buona presenza di volontari comunicatori che sono giunti da vari paesi dell’Abruzzo, da Casalbordino presenti anche Enzo Dossi De Gregoris e Laura Trivellino, volontari comunicatori della Protezione civile “Madonna dell’Assunta”. Questo appuntamento, oltre ad essere un momento di scambio di opinioni, di momenti esperienziali e valutazione degli obiettivi raggiunti, è l’unico incontro in cui ognuno dei comunicatori può apportare un contributo per migliorare e fare un’analisi a consuntivo di ciò che ha funzionato e di ciò che, eventualmente si può migliorare. L’attività di oggi, è uno strumento molto pratico per capire come organizzare al meglio le attività di comunicazione e comportamento. “Io non Rischio”, è un progetto nazionale di buone pratiche di protezione civile che punta raggiungere un obiettivo molto utile “la prevenzione”. Enzo Dossi