Premio Algeri Marino 2024 al docente di economia e consulente dâ€™impresa Danilo Di Florio

E' stato assegnato a Danilo Di Florio, docente di economia e consulente d'impresa, il premio "Algeri Marino" organizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore "Algeri Marino" di Casoli con lo scopo di promuovere cultura, riflessione e progettualità in quanto "servizio formativo" per i giovani, ma anche con una profonda connotazione territoriale. Ogni anno il riconoscimento viene assegnato a persone che, in settori diversi, si sono distinte per aver dato valore aggiunto al territorio.

La commissione composta dalla dirigente dell'Istituto Costanza Cavaliere e dai docenti Aurelio Manzi, Gianfranco Marsibilio, Michelina Mattoscio, Amalia De Risio ha voluto rendere omaggio a Danilo Di Florio che ha studiato proprio all'Algeri Marino e vi ha insegnato per diversi anni.

Questa la motivazione:

"Per avere dato valore aggiunto al territorio con la divulgazione della cultura dell'economia in ambito locale e nazionale; per aver praticato idee innovative e risoluzioni diverse nel campo della cultura di impresa, con particolare attenzione alla sensibilizzazione e occupazione giovanile;

per aver contribuito a formare gli studenti e a migliorare l'identità del luogo nell'ottica della gestione della responsabilità sociale, sostenibile e solidale, in senso umano e valoriale."

Danilo Di Florio, professore e professionista, esperto di bioeconomia d'impresa con una grande esperienza nella valorizzazione dei business territoriali e nello sviluppo di attività imprenditoriali orientate alla sostenibilità. Fondatore e amministratore delegato della Solis SpA, azienda italiana del settore delle energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico, nel 2014 ha lanciato la Solis GreenLog, azienda simbolo di circolarità economica, che unisce la produzione di energia elettrica 100% rinnovabile alla catena logistica del freddo.

"Questo premio è collegato innanzitutto alla figura di Algeri Marino a cui è intitolata la nostra scuola e al quale è stata dedicata un'ampia e decennale ricerca documentale curata dal prof. Rocco Iezzi. La scoperta del valore della figura dell'ing. Marino, che ha dato tantissimo al mondo della ricerca, dell'innovazione nelle comunicazioni radio, dell'automazione e della formazione universitaria, ci ha stimolati a cercare dei testimoni particolari del nostro territorio che hanno contribuito all'allargamento dei saperi, alla crescita sociale ed economica, in diversi settori esistenziali e lavorativi, come nel caso del professor Danilo Di Florio, docente in questo istituto, una persona emblematica che ha riportato il mondo del lavoro esterno alla scuola all'interno della scuola e viceversa", ha commentato la dirigente scolastica Costanza Cavaliere.

" Sono travolto da una tempesta di emozioni per la consegna di questo premio così importante per me perché consegnatomi dalla mia scuola. Una scuola che mi ha formato prima come alunno e accolto come professore dopo. Ho vissuto contemporaneamente tre mondi paralleli, tre dimensioni professionali diverse, ma il mio primo mondo è stato la scuola. Grazie di cuore" ha dichiarato il noto imprenditore nel ritirare il premio, un prodotto artistico ispirato alla Presentosa dove si coniugano tradizione ed innovazione, realizzato da Massimo Della Morte un artigiano di Fossa (Aq) su progetto della studentessa Sara Tassotti.

Hanno preso parte all'evento per rendere tributo al Dott. Di Florio e raccontare le sue attività sul territorio diverse importanti personalità, tra cui:

Massimo TIBERINI, Sindaco di Casoli; i formatori Aladino TOGNON e Ugo SILVELLO; Giulio BORRELLI, giornalista e sindaco di Atessa; Giovanni LEGNINI, commissario straordinario di Governo alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia; Fabrizio CIANCETTA, docente di Misure Elettriche ed Elettroniche dell'Università de L'Aquila; Giancarlo TALONE, dottore commercialista; Marco CENTURIONE, segretario dell'ODCEC di Lanciano.

Ad aprire e chiudere l'evento la band della scuola diretta dal prof. Mariano Giuliante.