Cerimonia di premiazione di Frentania In Arte 2024

Sabato 1° giugno, presso il Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, con il finissage del Premio d'Arte Contemporanea, a partire dalle ore 17:00, termina la seconda edizione del Frentania In Arte, con un pomeriggio dedicato agli artisti e loro premiazioni, con l'accompagnamento musicale d'eccellenza di Andrea Castelfranato e la sua chitarra.

Chiuderà così la mostra d'Arte allestita in galleria, che vede anche la presenza di tre giovani artisti dei licei classico ed artistico di Lanciano.

Il Frentania è stato inaugurato con successo il 10 maggio, presso il Teatro Fedele Fenaroli, con il concorso d'arte per le classi primarie lancianesi,

"Il Frentanino", e successiva rappresentazione del teatro di figura, "La Fuga Di Pulcinella", a cura delle Associazioni Favole In Valigia e Il Burattino Malandrino.

Successivamente il 22 maggio, presso il Polo Museale Santo Spirito, con una magnifica lectio magistralis del fotografo Roberto Colacioppo, dedicata ai ragazzi, ha avuto inizio il Premio Frentania In Arte, che ha visto anche un confronto emozionante degli alunni con gli artisti presenti.

Il Comitato Artistico Lancianese dà l'appuntamento al prossimo anno per la terza edizione e nuovi eventi.