Investimenti alla Hydro, la soddisfazione della Fiom

Nella giornata di ieri il gruppo Hydro è stato protagonista di un importante articolo che lo riguarda su “Il sole 24 ore”. Nelle scorse giornate i manager locali avevano annunciato in via ufficiosa alle RSU di stabilimento, compresa quella della FIOM Antonio Marchesani, che a distanza di pochi giorni si sarebbe ufficializzato un importante investimento nello stabilimento Hydro di Atessa. La Hydro Building Systems Atessa occupa circa 180 persone fra lavoratori diretti e in somministrazione, produce e lavora alluminio per il settore delle costruzioni e nello specifico per la produzione di porte, finestre e facciate. L’ azienda negli ultimi anni ha vissuto fra alti e bassi legati alle richieste di mercato e anche grazie alla professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori occupati è sempre stata una fabbrica ad alto valore aggiunto in termini di adattamento al mercato, produttività e qualità del prodotto.

Dopo tanti anni di mancati rinnovi della contrattazione di secondo livello, durante la fase pandemica, il mercato dopato dal bonus 110% (anche se la Hydro di Atessa non era direttamente collegata a queste produzioni) ha fatto si che anche le richieste di mercato dello stabilimento di Atessa crescessero in maniera importante. Questa condizione ci permise di rinnovare gli accordi di secondo livello, contestualmente iniziò anche la discussione su ipotetici investimenti volti ad abbracciare l’ economia del ricircolo, la produzione di billette di alluminio riciclato conosciute come circa 75 per via dell’ obbligo di avere minimo il 75% di alluminio proveniente da recupero.

Oggi finalmente è stata ufficializzata questa notizia che aspettavamo da tempo, mentre alcune aziende importanti della vallata del Sangro stentano ad investire e rassicurare circa il futuro occupazionale, la Hydro in questo momento risponde alle richieste del sindacato con un chiaro segnale che fa ben sperare circa il mantenimento, nei prossimi anni, di posti di lavoro nei propri stabilimenti, radicando maggiormente la propria presenza investendo sul territorio.

Andrea De Lutis

Segretario Provinciale FIOM CGIL Chieti