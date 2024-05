"Il pettirosso d'oro", Aldo Di Virgilio presenta il suo nuovo romanzo

Oggi pomeriggio alle ore 17.30, nel Salone d’onore “Benito Lanci” di Lanciano (ex Casa di conversazione), si svolgerà la presentazione de “Il pettirosso d’oro”, l’ultimo romanzo dello scrittore lancianese Aldo Di Virgilio, recentemente edito per le Edizioni Mondo Nuovo di Pescara nella collana Nuova Babele. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Nuova Gutemberg, si inserisce nell’ampio cartellone del Mese della cultura, promosso dal Comune di Lanciano, e, in particolare, si inscrive all’interno della rassegna “Librando”. Oltre all’autore, interverranno Patrizia Di Rocco e Giuseppina Fazio.

Caratterizzato da uno stile elegante, magnetico e accattivante, il romanzo di Di Virgilio si distingue per il suo carattere unico e singolare, frutto di una ponderata e sapiente mescola di tradizione letteraria e sperimentazione. Il fulcro del libro è rappresentato dalla storia di Michael Burton, un pittore squattrinato che, in una Londra vittoriana fin de siécle, viene chiamato ad affrescare le volte delle gallerie del Bethlem Royal Hospital, il più antico ospedale psichiatrico d’Inghilterra. Molti temi, personaggi e vicissitudini, tra le quali l’assassinio della fidanzata del protagonista, si innestano e s’intersecano nel nucleo principale, attorno al quale s’attorcigliano motivi come il dramma familiare, la follia, l’amore, le condizioni dei pazienti negli ospedali psichiatrici di fine Ottocento, la volontà di riscatto delle donne. Infinite e, quindi, si direbbe, quasi “schizofreniche”le prospettive dalle quali viene osservato l’evolversi degli eventi che incalzano in un libro pieno di suspense, di non detti; un libro che ha alle spalle una solida e certosina ricerca storica e un impianto narrativo insolito, agile per il lettore ma finemente e pazientemente strutturato.

Giuseppina Fazio