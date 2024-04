Slitta accordo tra Stellantis e Baomarc

Abbiamo saputo nelle ultime ore che la data ultima per arrivare ad un accordo tra Stellantis e Baomarc è slittata di una settimana. Abbiamo sempre evidenziato che questa contesa ci preoccupa molto perché non vorremmo che alla fine a pagarne le conseguenze siano i lavoratori.

Di fatto Baomarc è l’unica azienda dell’indotto che ha aperto con Stellantis una disputa che non si sa dove potrà portare.

Da tempo abbiamo anche sottolineato le carenze organizzative che sono sotto gli occhi di tutti. Improvvisazioni che alla fine vanno a ricadere sempre e solo sui lavoratori. Per non parlare della manutenzione preventiva che è indispensabile per mantenere le efficienze alte che è inesistente. In queste condizioni non possiamo accettare che il premio per i lavoratori venga tagliato.

Si parla di efficienza non raggiunta ma sulla base di cosa? Sulla base di tariffe e tempi mai presi, su rilievi improvvisati o su presunti tempi di produzione non supportati da studi di tempi e metodi? Ma si è chiesta la direzione perché aziende che stanno a pochi passi da noi che producono prodotti simili ai nostri pagano premi molto più alti ai lavoratori? Siccome nessuna azienda fa beneficenza vuol dire che in Baomarc c’è un problema e questo problema non sono di certo i lavoratori che da anni tirano la carretta arrangiandosi alla meno peggio per sopperire alle carenze organizzative. Tra l’altro a pagarne le conseguenze sono sempre e solo i lavoratori della Baomarc di Atessa e Lanciano perché negli altri stabilimenti del gruppo si percepiscono premi fissi.

Morale: noi che manteniamo tutto il resto del gruppo perché il lavoro ce l’abbiamo siamo quelli che prendiamo meno di tutti!

Quindi invitiamo l’azienda a rivedere la posizione sull’importo del pagamento del premio e invitiamo le altre Rsu a non procedere in ordine sparso ma di raccordarci perché andando da soli per singola sigla si fa solo l’interesse dell’azienda.

Rsu Fim-Cisl Baomarc