Al via il Mese della Cultura e Librando

Al via oggi il ciclo di eventi, circa novanta, del cartellone 2024 del mese della Cultura e di Librando a Lanciano. Fino al 2 giugno la città sarà immersa in un vortice culturale.

"Un cartellone di grande prestigio" per il sindaco Filippo Paolini e l'assessore alla Cultura e Turismo, Danilo Ranieri. Si parte con la mostra "Da solo non basto, in viaggio con i ragazzi di Karyos, Portofranco e piazza dei Mestieri", a cura di Abruzzo Ets. Alle 21 il Teatro Fenaroli ospiterà 'Vinile', un omaggio alla canzone d' autore italiana, con il cantautore Alfredo Scogna, prima iniziativa del comitato delle Feste di Settembre. Gran finale per 1 e 2 giugno e, a seguire, Holy color Europa, a cura di Supporter Eventi, 12 ore di musica da mezzogiorno a mezzanotte, con giochi, colori sparati da cannoni, dj e ospite in esclusiva El Matator, il rapper idolo dei giovanissimi con 11 milioni di streaming su Spotify. Il 2 giugno c'è anche la 9° Notturna Lancianese e chiude Lanciano nel Fumetto che inizia il giorno 1.

Pure lo sport catturerà migliaia di turisti partendo dal trofeo nazionale femminile di motocross, e poi dal 21 al 26 maggio la finale nazionale per il titolo di campione d'Italia di pallavolo Under 17maschile, a cura della Fipav. Presenti 600 atleti, tecnici e famiglie per i quali sono stati prenotati 5 alberghi e molti b&b. Tra le tante gare, il trofeo nazionale femminile di motocross, il 12 maggio, con 250 atlete.

Altri 800 arrivi da molte regioni per il concorso nazionale Anxanum Music Award. Sarà ricordata la figura del giudice Rosario Livatino, il 4 maggio, presente Domenico Airoma, procuratore e vicepresidente del centro studi Livatino. Il 4 maggio il teatro Krak presenta "Il settennato, gli anni di Pertini al Quirinale", infine la figura di Don Milani il 27 maggio.

(Ansa Abruzzo)