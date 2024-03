Santa Messa della domenica su Rai 1 in diretta da San Giovanni in Venere

In diretta dall’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia, con collegamento dalle ore 10,50 su Rai 1 per la tradizionale trasmissione della Santa Messa della domenica.

Ad officiarla sarà Mons. Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto.

"Dopo vari tentativi di ottenere la trasmissione della diretta, Padre Marcello Pallotta, priore del Convento dei Padri Passionisti, ha ricevuto la tanto attesa notizia - scriveva nell'annuncio di qualche settimana fa il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio -. La richiesta di una diretta della Santa Messa, infatti, era stata avanzata in più occasioni e sarà l'occasione di promozione del cenobio benedettino, uno dei più belli d’Italia, e per i fedeli abruzzesi.

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale di Fossacesia. “Sono molto felice in particolare per la comunità religiosa di San Giovanni in Venere, che da circa settant'anni custodisce con grande impegno e generosità l’abbazia, che è luogo di culto e di arte – afferma il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Sono felice che a celebrare la Messa sia Mons. Forte, al quale tutti ci sentiamo molto legati. Un grazie a tutti i fedeli, al coro e ai volontari della Chiesa di San Giovanni".

La trasmissione in diretta potrà essere seguita anche su RaiPlay.