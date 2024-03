Partecipato presidio in solidarietà alla sindacalista licenziata

In occasione della giornata internazionale dell'operaia, davanti all'ingresso 27 dello stabilimento Stellantis di Atessa, si è svolto un partecipato presidio sindacale di solidarietà per denunciare l'illegittimo e pretestuoso licenziamento della nostra rappresentante Francesca Felice, con la presenza di una delegazione di operai della FLMU-CUB di Cassino, in continuità con il precedente avvenuto dello scorso 8 gennaio, dove abbiamo denunciato l'accordo sindacale siglato dai firmatari che prevede l'obbligo di trasferta, quindi la "transumanza" dei lavoratori verso altri stabilimenti.

Il messaggio inequivocabile "chi tocca uno tocca tutti" deve e non può che essere concretizzato con l'unificazione delle lotte tra i vari stabilimenti, come praticato sin dall'estate scorsa con USB nella nostra fabbrica, per ottenere il miglioramento delle condizioni lavorative ed occupazionali.

Al presidio operaio hanno partecipato e sono intervenuti a sostegno di Francesca anche i seguenti rappresentanti politici: on. Daniela Torto e Ilaria Fontana del Movimento 5 Stelle, la consigliera comunale di Lanciano Rita Aruffo di Alleanza Verdi e Sinistra, Antonio Felice di Resistenza Popolare, Michele Marino segr. prov.le di Sinistra Italiana, Diego Bossi di Alternativa comunista ed il sindaco del PD di Paglieta Ernesto Graziani. Inoltre sono intervenuti militanti di Milano, la maestra Maria Perrone Capano e Delio Fantasia operaio licenziato da Stellantis Cassino come Francesca ad Atessa lo scorso mese di febbraio al quale esprimiamo la nostra incondizionata solidarietà.

Coordinamento provinciale Chieti Slai Cobas

foto di Daniela Torto