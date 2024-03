Sportello d'Ascolto Psicologico all'Istituto Comprensivo 'd'Annunzio' di San Vito Chietino

- Sportello d’Ascolto per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado;

- Consulenza per docenti e famiglie come spazio di confronto rispetto a tematiche inerenti il proprio ruolo educativo.

Il primo servizio è volto a promuovere e favorire l’equilibrio e il benessere scolastico degli alunni che potranno confrontarsi con la Psicologa su tematiche legate al vissuto personale in ambito scolastico ed extrascolastico. La consulenza allo sportello si terrà in presenza, in aule dedicate, con i seguenti orari: