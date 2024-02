Benemerenza a Samuel Massa, il 14enne che si è tuffato in mare per salvare un capriolo

Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia, consegnerà sabato 2 marzo, alle ore 10:30, nell’aula consiliare “Falcone-Borsellino”, un attestato di benemerenza a Samuel Massa, il ragazzo di 14 anni, di Fossacesia, studente dell’Istituto Nautico di Ortona, che lo scorso fine settimana, mentre era con un amico a pesca sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi, si è tuffato in mare per salvare un capriolo che, ferito dopo essere stato investito da un’auto sulla Statale Adriatica 16, annaspava dolorante in acqua.

"Il suo è stato un grande gesto, spontaneo, con il quale ha mostrato coraggio, determinazione e amore per gli animali. Qualità non comuni ed estremamente preziose di questi tempi – ha sottolineato Di Giuseppantonio –. Il suo atto ha avuto tra l’altro tanta risonanza a livello mediatico, un gesto che è un esempio di altruismo al quale potranno ispirarsi tanti altri giovani”.