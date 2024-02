Capriolo ferito finisce in mare, 14enne si tuffa e lo salva

“La sensibilità e la buona educazione vanno sempre esaltati, soprattutto quando si tratta di giovani. A volte, come in questo caso, ci sorprende perché troppo spesso descriviamo le nuove generazioni insensibili a tutto ciò che li circonda. Il gesto di Samuel Massa di Fossacesia, invece, che si è tuffato in mare, mentre era con un amico a pesca sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi, per salvare un capriolo, merita un grande grazie da parte di tutti noi”.



Sono queste le considerazioni espresse dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio dopo aver conosciuto quanto fatto da un suo concittadino Samuel, giovane studente dell’Istituto Nautico di Ortona, che alcuni giorni fa, è riuscito a trarre in salvo un capriolo, ferito dopo essere stato investito da un veicolo sulla Statale Adriatica 16, e spaventato e dolorante, ha cercato riparo finendo in mare.

L’animale, in difficoltà, è stato notato dal ragazzo che senza pensarci su due volte, si è tuffato ed è riuscito a trarlo in salvo. Il capriolo è stato consegnato poi alle cure dei Carabinieri Forestali di Atessa.

“Mi sono commosso e al contempo sono orgoglioso del bel gesto di Samuel, spinto dalla passione per gli animali e per la natura, che ha dimostrato che è possibile seminare il seme della bontà e dell’altruismo – aggiunge D Giuseppantonio -. Prossimamente lo inviteremo in Comune per premiarlo e per potergli dimostrare tutta la nostra gratitudine”.