Il 27 febbraio alle ore 11.00, nella Sala Benito Lanci di Lanciano, è indetta la conferenza stampa per presentare il progetto "La pace tra Memoria e Futuro", che nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Davide Orecchioni-ODV (ADO), il Comune di Lanciano, l'Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia (RFKI), l’Associazione Colors for Peace (C4P), l'Istituto Comprensivo "M. Bosco" di Lanciano, siglata all'interno del protocollo d'intesa, Coraggio senza confini, tra i suddetti partner.

Il progetto ha la finalità di promuovere eventi e percorsi educativi su cittadinanza attiva, sostenibilità e diritti umani, per docenti e studenti del nostro territorio.

In particolare prevede:

1. il coinvolgimento delle Scuole Primarie e dell'infanzia presenti nel territorio attraverso la realizzazione di disegni realizzati da bambine e bambini sui temi della pace. Le opere saranno raccolte ed esposte in una Mostra in un luogo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale per entrare, successivamente, nel circuito internazionale;

2. la realizzazione di corsi di formazione da parte di RFKI, ente formatore riconosciuto dal MIM (Dir. 170/2016) e attivo nel campo dell'educazione ai diritti umani dal 2007. Con l'entrata in vigore dell'educazione civica e l'inserimento dei diritti umani tra i nuclei concettuali della materia, RFKI ha sviluppato percorsi formativi gratuiti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado;

3. progettazione e realizzazione dell'albero dei diritti, attraverso le case parlanti, un percorso storico itinerante che, avvalendosi della digitalizzazione e del QR Code, propone un itinerario didattico innovativo, basato su tecniche di narrazione interattive ed emozionali.

Parteciperanno Valentina Pagliai e Carolina Rocha Barreto (RFKI), Antonio Giannelli (C4P), Mariella Di Lallo (ADO), Mirella Spinelli (I.C. Mario Bosco), Filippo Paolini e gli assessori di competenza del Comune di Lanciano.