«I lavori infrastrutturali della Regione si sposano con le esigenze di Stellantis»

«La visita dell’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, in Abruzzo ha confermato la centralità dello stabilimento di Atessa nelle strategie industriali del Gruppo – ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio - è quello che volevamo sentire, ed è importante che questo segnale chiaro di impegno e di investimenti arrivi dai vertici».

«Sono progetti che si sposano con gli impegni assunti dalla Regione e con quelli del Governo nazionale e del ministro Urso per il rilancio dell’automotive in Italia – ha aggiunto il Presidente della Giunta Regionale - siamo sulla strada giusta; la Regione Abruzzo, infatti, sta investendo e continuerà ad investire su porti e ferrovie efficienti».

«Abbiamo già realizzato la piattaforma logistica di Saletti, stiamo continuando a investire anche sul potenziamento della stazione di Fossacesia, che sarà in grado di ospitare treni da 750 metri; il commissario della Zes, Mauro Miccio, ha appaltato l’ultimo miglio ferroviario e stradale di Ortona e di Vasto, sta partendo finalmente il dragaggio di Ortona, rifinanzieremo per decine di milioni, con l’Accordo di Coesione, interventi sulle banchine dei porti di Ortona e di Vasto – ha concluso Marsilio - il gruppo Stellantis può stare certo che la collaborazione e la sinergia con la Regione Abruzzo su questo piano è totale. Stiamo lavorando per rendere sempre più competitivo il nostro territorio interpretando al meglio le esigenze che ci pervengono dalle imprese»