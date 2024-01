Tavares: «Atessa centrale per nostra leadership nei furgoni, eccellenza anche grazie ai lavoratori»

"Grazie alle competenze e all'impegno dei dipendenti di Atessa, con i quali voglio congratularmi, il sito produttivo continuerà a svolgere un ruolo centrale nel nostro piano strategico Dare Forward 2030, con il quale puntiamo a diventare leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri a livello mondiale, in termini di tecnologia, produzione, quota di mercato e redditività". Lo ha affermato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, in visita allo stabilimento abruzzese dove parte la produzione dei nuovi furgoni. "L'eccellenza produttiva dello stabilimento di Atessa è riconosciuta a livello mondiale - ha detto Tavares - e lo sarà ancora di più nel mercato molto competitivo dei veicoli commerciali leggeri. Per certi versi, la storia di Stellantis è iniziata qui quasi mezzo secolo fa, costruendo insieme in Italia i migliori furgoni del mercato". "Con Pro One vogliamo far leva sulla nostra indiscussa leadership nel settore dei veicoli commerciali, basata sul concetto di 'sei marchi, una sola forza', che rappresenta un forte pilastro che rappresenta un terzo dei ricavi netti di Stellantis", ha commentato Jean-Philippe Imparato, responsabile della Pro One Business Unit di Stellantis.

Parte ad Atessa, in Abruzzo, la produzione della nuova generazione di furgoni Stellantis di grandi dimensioni, Fiat Professional Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel/Vauxhall Movano e Toyota Proace Max. L'85% sarà esportato dall'Italia in 75 Paesi. Nello stabilimento, dove dal 1981 sono stati prodotti 7,3 milioni di veicoli commerciali leggeri, sono presenti l'amministratore delegato Carlos Tavares, e Jean Philippe Imparato, responsabile della Pro One Business Unit.

La fabbrica di Atessa ha un ruolo centrale nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis ed è cruciale per il successo della strategia mondiale Pro One - coordinata da Torino - che mira a raddoppiare i ricavi delle vendite di veicoli commerciali leggeri entro il 2030, rispetto al 2021 e che genera un terzo dei ricavi netti del gruppo.

Nel 2023, Stellantis si è confermata leader del settore sia in Europa, con una quota di mercato superiore al 30%, sia in Italia con una quota del 45,5%, dove il marchio Fiat Professional guida le vendite con una quota del 26,1%, grazie soprattutto al best seller Ducato, che ha raggiunto una quota di mercato del 29,3% nel suo segmento. Nello stesso segmento, che comprende Peugeo Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano, la quota di Stellantis è salita al 43,8% (+7,2%).

Tavares, 'investiamo, da politica critiche ingiuste'

Le critiche della politica sono ingiuste verso i dipendenti e verso un gruppo che continua a investire in Italia.

Carlos Tavares non ci sta e replica con decisione all'accusa mosse a Stellantis - prima dall'ex ministro Carlo Calenda, segretario di Azione, e poi dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - di essere sempre meno italiana. L'occasione è la visita allo stabilimento di Atessa, in Abruzzo, dove parte la produzione dei nuovi furgoni, tassello fondamentale del piano Dare Forward 2030 che genera un terzo dei ricavi netti del gruppo e mira a raddoppiare i ricavi delle vendite di veicoli commerciali leggeri entro il 2030 rispetto al 2021. "Abbiamo più di 40.000 dipendenti in Italia che lavorano molto duramente per adattare l'azienda alla nuova realtà secondo quanto deciso dai politici. Sono pieni di talento. Non credo che i dipendenti italiani abbiano apprezzato questi commenti, non credo che sia corretto nei loro confronti" afferma Tavares.

"In questo momento stiamo investendo moltissimo nelle tre gigafactory europee, di cui una è in Italia a Termoli, dove stiamo trasformando lo stabilimento in una gigafactory. E cosa otteniamo? Critiche. Non credo che i dipendenti italiani lo meritino". insiste il manager. Tavares ringrazia il governo per i nuovi incentivi auto in arrivo a febbraio, ma critica il ritardo. "Chiediamo al governo da nove mesi di sostenerci nella produzione di veicoli elettrici. Se vogliamo raggiungere il traguardo di un milione di veicoli prodotti, dobbiamo avere sostegni alla produzione. Vorrei ringraziare il governo che lancerà a febbraio i nuovi incentivi, ma abbiamo perso nove mesi. A Mirafiori, dove si fanno solo auto elettriche, avremmo potuto produrre di più", afferma l'amministratore delegato di Stellantis. Questo non significa che il confronto aperto con il governo - il primo febbraio è convocato il tavolo automotive al ministero delle imprese e del made in Italy - si fermerà: "Il dialogo andrà avanti, non c'è nessuna demagogia. E' un dialogo permanente, le discussioni sono continue". Al ministro Urso, che insiste sulla necessità dell'arrivo di un secondo produttore di auto in Italia, Tavares replica: "se il governo vuole portarlo, lo faccia. Siamo pronti a lottare, a competere, i nostri dipendenti sono pronti, ma bisogna pensare anche alle conseguenze. Noi vogliamo proteggere gli stabilimenti italiani. Vedremo poi le conseguenze, vedremo se sarà stata una scelta buona, una decisione positiva per l'Italia" osserva. Tavares ritorna anche sul tema dei costi legati al passaggio all'auto elettrica e alla concorrenza cinese. "Oggi i veicoli elettrici non sono accessibili per la classe media e hanno volumi limitati anche perché è limitato il numero delle batterie. Bisogna tenere conto del fatto che 'la tecnologia elettrica costa il 40% di più di quella termica. Noi siamo sulla buona strada per ridurre i costi grazie alla competenza delle nostre persone. I nostri fornitori, però, dovranno ridurre i costi del 40% per contribuire anche loro alla riduzione dei costi e rendere accessibili i mezzi elettrici a tutti". A chi parla dell'ipotesi di 'un congelamento' della produzione del crossover elettrico Opel Manta a Melfi, Tavares risponde che il futuro dello stabilimento lucano "non è a rischio a prescindere dai modelli che vi saranno prodotti". Nel 2023 Stellantis si è confermata leader del settore dei veicoli commerciali leggeri sia in Europa, con una quota di mercato superiore al 30%, sia in Italia con una quota del 45,5%, dove il marchio Fiat Professional guida le vendite con il 26,1%, grazie soprattutto al Ducato.

(Ansa Abruzzo)