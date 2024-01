Allerta Meteo: previste raffiche di vento e mareggiate in Abruzzo

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 24006 Prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0002687 del 17/01/2024 recante:

“DALLA SERA DI OGGI, MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE, SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA E CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI APPENNINICI. POSSIBILI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE.”

MISURE DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI VENTI FORTI E MAREGGIATE