Pubblicata monografia su Gaetano Paloscia, decorò Palazzo Jacobitti a Lanciano

Una monografia dedicata al pittore liberty e decoratore parietale Gaetano Paloscia, vissuto a cavallo tra XIX e XX secolo, nato in Puglia e vissuto fino alla morte in Abruzzo, dopo la parentesi di studi all'Accademia delle Belle Arti di Napoli dove conobbe il noto pittore Francesco Paolo Michetti.

Si chiama "L'inaspettato fiorire. La pittura di Gaetano Paloscia (1871-1942)" e nasce come catalogo della mostra allestita a Pescara a settembre: racchiude l'arte su parete e su tela dell'artista che ha lavorato molto in Abruzzo e nel centro sud, decorando palazzi signorili con rappresentazioni floreali, e contiene anche un excursus biografico e un inedito racconto del figlio Tommaso, giornalista e critico d'arte venuto a mancare qualche anno fa, ed uno studio grafologico che ha permesso di comprendere più a fondo la personalità dell'artista, rappresentativo interprete dello stile europeo del Liberty.

Tra le ville gentilizie decorate in Abruzzo: Palazzo D'Avalos a Scerni, Palazzo De Arcangelis a Casalbordino, Palazzo Jacobitti a Lanciano, villino Geniola sul lungomare di Pescara, Villa Perenich a Francavilla al Mare, Palazzo Tinozzi a Cugnoli, casa Colonnello a Ortona, Palazzo D'Alessandro ad Ari.

Il volume, edito alla Fondazione Pescarabruzzo nelle cui sale era stata allestita la mostra, e curato da Giovanbattista Benedicenti e le nipoti dell'artista Simonetta Paloscia e Daniela Peca, con foto di Mauro Vitale, sarà presentato giovedì 18 alle 17.30 nella sala convegni della Fondazione Pescarabruzzo in corso Umberto I, 83 a Pescara.

(Ansa Abruzzo)