Lotteria Italia, biglietti vincenti da 20.000 euro acquistati a Torino di Sangro e Ortona

Il 6 gennaio è anche giorno di appuntamento con la dea bendata. Come da tradizione in diretta televisiva, nella trasmissione “Affari tuoi” condotta da Amadeus su Rai1, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia.

I primi premi sono stati vinti da fortunati giocatori in Lombardia e Campania ma, nelle tre categorie, la fortuna ha baciato anche l'Abruzzo. Sono stati acquistati a Torino di Sangro il biglietto E 269867, a Ortona il biglietto N 330003, a Manoppello il biglietto C 388402 e a Giulianova il biglietto O 258200, estratti per il premio di terza categoria da 20.000 euro.

(foto Adn Kronos)