Indagine di mercato per la ricerca di cinque operatori economici

Il Comune di Lanciano intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, l’operatore economico cui affidare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, l’appalto dei lavori di “Rifacimento pavimentazioni e sottoservizi Centro Storico, Sacca e Civitanova – I lotto via Valera”. L’intero procedimento è telematico.

Pertanto, gli operatori economici che intendono partecipare all’indagine di mercato dovranno registrarsi sulla piattaforma telematica DigitalPa accessibile l’indirizzo Internet https://cuclanciano.acquistitelematici.it caricare l’istanza di partecipazione, nonché i documenti richiesti nel predetto avviso entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 20.12.2023.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.

Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile all’indirizzo https://cuclanciano.acquistitelematici.it



RUP – arch. Luigina Mischiatti

L’avviso integrale è pubblicato sul sito web istituzionale qui https://www.lanciano.eu/c069046/po/attachment_news.php?id=1766