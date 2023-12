In occasione della “Giornata nazionale delle persone scomparse”, anche su raccomandazione dell’Autorità Prefettizia, divulghiamo la campagna d’informazione promossa dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse e prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, al fine di sensibilizzare i cittadini sul tema delle persone scomparse, promuovere la collaborazione delle persone interessate con comportamenti proattivi e far conoscere le attività del Commissario.

Nel 2007 il legislatore, dato il carattere allarmante del fenomeno, ha affidato al Commissario Straordinario il coordinamento di tutta la materia. La Legge 14 Novembre 2012 n. 203, per la prima volta, ha introdotto nell’ordinamento il concetto di scomparsa di persona, le eventuali motivazioni e l’obbligo della denuncia per indirizzare le attività di ricerca. Il coordinamento delle ricerche è affidato al Prefetto della provincia competente. Malgrado l’intensa attività svolta in questi anni e i risultati conseguiti, con una percentuale dei ritrovamenti del 75%, il fenomeno delle scomparse non è recessivo.

Un monumento del paese sarà illuminato di verde.

L’Amministrazione Comunale di Rocca San Giovanni