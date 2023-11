Sedi Forze dell’Ordine, necessari nuovi locali

Un’indagine di mercato preliminare per individuare immobili in cui trasferire la propria sede. L’ha lanciata sul territorio di Lanciano la Guardia di Finanza aquilana. L’attuale comando delle Fiamme Gialle è collocato in un condominio e la presenza di abitazioni civili e gli spazi esigui impongono un trasferimento. Se non dovesse essere individuato il giusto immobile, in cui si dovranno ricavare spazi anche per alloggi, Lanciano potrebbe perdere la caserma della Guardia di Finanza.

Criticità anche per le nuove caserme di Carabinieri e Commissariato di Polizia. Per la caserma si sta lavorando con il Demanio per redigere il progetto e trovare i necessari finanziamenti per la costruzione della nuova, per il commissariato il progetto c’è ma servono fondi per 6 milioni, si punta ad un bando per ottenere il necessario finanziamento.