Calendario Serie A, le prossime date dopo la sosta per le nazionali

Domenica 3 settembre la Serie A si è fermata. Dopo appena 3 giornate, il campionato italiano ha dovuto lasciare spazio alle gare delle selezioni nazionali, impegnate nelle qualificazioni ad Euro 2024 che si terrà in Germania.

L’inizio di stagione è stato come al solito emozionante e ricco di sorprese. Come raccontato su https://www.fezbet.org/, in testa alla classifica ci sono Inter e Milan a punteggio pieno, mentre invece subito dietro insegue la Juventus a quota 7 punti. Le squadre torneranno in campo a partire dal weekend del 16-17 settembre, ma poi sarà la volta di un vero e proprio tour de force.

Serie A, le date tra le due soste per le nazionali

Dopo questa prima sosta per le nazionali, la Serie A tornerà in campo per la 4^ giornata. Fra i match di cartello ci sono Juventus-Lazio e ovviamente il derby della Madonnina tra Inter e Milan.

Poi il calendario proseguirà in maniera molto intensa per quasi un mese. Dopo la 5^ giornata ci sarà infatti spazio per il primo turno infrasettimanale della stagione, in programma intorno a mercoledì 27 settembre. Quindi la 7^ e l’8^ giornata, subito prima della seconda sosta per le nazionali a partire da lunedì 9 ottobre.

In mezzo, alcune squadre dovranno anche fare i conti con gli impegni europei: Napoli, Inter, Milan e Lazio in Champions League, Roma e Atalanta in Europa League e Fiorentina in Conference League. Queste formazioni avranno un autunno alquanto impegnato.

Prima sosta per le nazionali: da lunedì 4 a venerdì 15 settembre 2023

4^ giornata di Serie A: sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 settembre 2023

5^ giornata di Serie A: domenica 24 settembre 2023

6^ giornata di Serie A (turno infrasettimanale): mercoledì 27 settembre 2023

7^ giornata di Serie A: domenica 1 ottobre 2023

8^ giornata di Serie A: domenica 8 ottobre 2023

Seconda sosta per le nazionali: da lunedì 9 a venerdì 20 ottobre 2023

Serie A, il calendario delle partite dalla 4^ all’8^ giornata

4^ giornata (17 settembre 2023)

Cagliari – Udinese

Fiorentina – Atalanta

Frosinone – Sassuolo

Genoa – Napoli

Verona – Bologna

Inter – Milan

Juventus – Lazio

Monza – Lecce

Roma – Empoli

Salernitana – Torino

5^ giornata (24 settembre 2023)

Atalanta – Cagliari

Bologna – Napoli

Empoli – Inter

Lazio – Monza

Lecce – Genoa

Milan – Verona

Salernitana – Frosinone

Sassuolo – Juventus

Torino – Roma

Udinese – Fiorentina

6^ giornata (27 settembre 2023)

Cagliari – Milan

Empoli – Salernitana

Frosinone – Fiorentina

Genoa – Roma

Verona – Atalanta

Inter – Sassuolo

Juventus – Lecce

Lazio – Torino

Monza – Bologna

Napoli – Udinese

7^ giornata (1 ottobre 2023)

Atalanta – Juventus

Bologna – Empoli

Fiorentina – Cagliari

Lecce – Napoli

Milan – Lazio

Roma – Frosinone

Salernitana – Inter

Sassuolo – Monza

Torino – Verona

Udinese – Genoa

8^ giornata (8 ottobre 2023)

Cagliari – Roma

Empoli – Udinese

Frosinone – Verona

Genoa – Milan

Inter – Bologna

Juventus – Torino

Lazio – Atalanta

Lecce – Sassuolo

Monza – Salernitana

Napoli – Fiorentina