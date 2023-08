Prefestival dannunziano a Rocca San Giovanni con Anna Tatangelo

Sarà Anna Tatangelo nella serata di giovedì 31 agosto, a Rocca San Giovanni, la guest star del penultimo appuntamento con il Prefestival dannunziano che sta toccando i centri della provincia di Chieti, e che condurrà dritto all’apertura del Festival dannunziano organizzato dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo prevista per sabato 2 settembre a Pescara.

“Per la quinta edizione del Festival abbiamo voluto una novità – ha spiegato il presidente Lorenzo Sospiri -, ovvero l’anteprima del Festival dal 28 agosto al primo settembre tra Miglianico, Costa dei Trabocchi, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni e Francavilla al Mare che il primo settembre ospiterà prima la conferenza su Michetti e d’Annunzio con Giordano Bruno Guerri e il professor Andrea Lombardinilo e poi il concerto di Gabbani. Un esperimento di successo per dimostrare il legame di d’Annunzio non solo con la sua Pescara, ma con tutto il territorio”. “Credo che lo spin off delle cinque date della dannunzio-week abbiano ulteriormente ampliato e arricchito il programma – ha sottolineato l’assessore Daniele D’Amario – con 18 convegni e cinque concerti di assoluto rilievo a dimostrazione che d’Annunzio appartiene a tutto l’Abruzzo”.

Giovedì 31 agosto, l’evento ‘il Festival dannunziano sulla Costa dei Trabocchi’: l’evento partirà alle 18 sul Trabocco Punta Tufano con i saluti istituzionali del sindaco di Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio, del presidente Sospiri e dell’assessore D’Amario. Quindi gli interventi di Rinaldo Verì – traboccante - su ‘Le macchine da pesca di dannunziana memoria: icone della Costa dei Trabocchi’; Marcello Borrone – Architetto e Dottore di Ricerca in Progettazione ambientale, su ‘I Trabocchi ai tempi di d’Annunzio’. Alle 19 l’evento si sposterà al Trabocco Sasso della Cajana con una breve passeggiata sulla Via Verde, visita al Cristo degli Abissi e al Trabocco con intermezzo musicale del soprano Claudia Bucco e Roberta Bucco al piano. Quindi intervento di Mario Cimini, professore ordinario di Letteratura Italiana al Dipartimento di Lettere dell’Università ‘d’Annunzio’ su ‘d’Annunzio e l’Abruzzo’. Alle 20 altro evento al Borgo di Rocca San Giovanni con gli interventi di Oreste Di Carlo – Storico e presidente dell’Associazione culturale ‘D’Antonio’, e visita guidata del Borgo con letture di liriche e brani letterari del Vate. Infine alle 21.30 in piazza degli Eroi concerto di Anna Tatangelo in Tour 2023.