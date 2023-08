Oltre 20mila visite registrate all'Auditorium Diocleziano a Lanciano

Visite record all’Auditorium Diocleziano a Lanciano che attualmente è gestito dall’Associazione Amici di Lancianovecchia.

Da aprile 2023 le visite alla struttura sono state oltre 20mila all’interno del percorso sotterraneo. Questo è il dato comunicato dal presidente dell’Associazione, professor Raffaele Filippone, al sindaco di Lanciano Filippo Paolini.

“La scelta di assegnare in gestione l’Auditorium Diocleziano è stata presa dalla nostra Amministrazione Comunale con delibera di Giunta e il risultato ottenuto e del quale stiamo parlando oggi testimonia che la scelta è stata giusta per la grande professionalità che l’Associazione mette a disposizione della collettività” ha affermato il sindaco Paolini.

“Siamo certi – aggiunge il primo cittadino - che da questo dato proseguirà un percorso sempre più virtuoso per l’Auditorium Diocleziano e non solo. Ringrazio il prof Filippone e tutto il suo staff dell’Associazione Amici di Lancianovecchia per la premurosa opera portata avanti tesa sempre al raggiungimento di importanti risultati come quello del quale stiamo parlando oggi.”

“Questi sono i segni di una buona amministrazione – conclude Paolini - che concerta le scelte con i cittadini, con le associazioni su come sviluppare al meglio una politica fatta di azioni e di risultati concreti. Preparandoci ad accogliere sempre più turisti anche in prospettiva del Giubileo 2025.”