Premio Letterario 'La meta è partire': cerimonia di premiazione nel cuore di San Giovanni in Venere

Nella splendida cornice del Palazzo dei Priori, nell’area monumentale di San Giovanni in Venere, sabato 19 agosto, alle ore 19, si terrà la cerimonia conclusiva e premiazione dei vincitori della Prima Edizione del Premio Letterario internazionale per racconti inediti “La meta è partire. Racconti di viaggio”, a cura della casa Editrice Carabba e del Comune di Fossacesia.

Al premio letterario hanno partecipato autori italiani (inclusi stranieri residenti in Italia o italiani residenti all'estero) per stimolare le giovani generazioni a una riflessione sui significati plurimi del viaggiare come esperienza di formazione, occasione di conoscenza del mondo e di sé, scoperta della propria parzialità.

Gli elaborati pervenuti sono stati esaminati da una giuria composta da: Presidente: Prof. Mario Cimini (Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara); Segretario: Prof. Simone Pettine (Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara); Prof. Remo Rapino (Vincitore Premio Campiello 2020); Elfriede Gaeng (Regista e sceneggiatrice); Prof.ssa Francesca Caraceni (Università Cattolica del Sacro Cuore Milano); Prof.ssa Maria Carmela Bianco (Liceo “G. Galileo” Lanciano); Dott. Maurizio Di Fazio (Giornalista e autore).