Il Convegno Diocesano dei ministranti a Torino di Sangro

Sabato 17 giugno a Torino di Sangro si svolgerà il Convegno Diocesano dei ministranti.

Il Centro Diocesano Vocazioni desidera incoraggiare la partecipazione al Convegno per i ministranti pensato come incontro di festa tra quei ragazzi che hanno in comune la disponibilità a mettersi a servizio nelle nostre celebrazioni eucaristiche. "Per tanti piccoli - si legge nell'annuncio sulla pagina della Diocesi di Chieti-Vasto - è una prima esperienza di vita ecclesiale al di là dei confini parrocchiali e per i ministranti più grandi – e i loro animatori – un incoraggiamento a considerare il servizio liturgico come scuola preziosa per l’incontro sempre più profondo con il Signore.

La giornata si svolgerà con il seguente programma:

– ore 9.30 Accoglienza presso il piazzale di S. Felice in Torino di Sangro. Colazione e animazione.

– ore 10.30 Preghiera iniziale

– ore 11 Testimonianze vocazionali itinerante

– ore 12 Laboratori e giochi

– ore 13 Pranzo offerto dalla Pro loco di Torino di Sangro

– ore 14 Giochi

– ore 15.30 Dialogo con l’Arcivescovo nella Chiesa della Madonna di Loreto

ore 16.15 Corteo e S. Messa presieduta dall’Arcivescovo nella Chiesa parrocchiale

ore 17.30 Partenza.

Gli organizzatori ricordano infine ai ragazzi di portare con sé l’abito liturgico, un cappellino, un quaderno e la penna.